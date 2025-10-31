Керланаш Коьрта

Нохчийн делегаци дакъалоцуш йу БРИКС-2025 форумехь

31.10.2025
daymohk

Нохчийн Республикин делегаци дакъалоцуш йу Дуьненайукъарчу муниципальни БРИКС-2025 форумехь. Цу хьокъехь хаам бина Гуьмсан кӀоштан администрацин куьйгалхочо Магамадов Хьамзата.

БРИКС-2025 – дакъалоцуш 100 пачхьалкхера 5 эзар стаг а волуш, боккха хилам бу.

Нохчийн делегаци йукъахь ву: Гуьмсан кӀоштан администрацин куьйгалхо Магамадов Хьамзат а, Курчалойн кӀоштан администрацин куьйгалхо Ирасханов Асламбек а, Устрада-ГӀалин мэр Масаев Илес а, Веданан кӀоштан администрацин куьйгалхо Абдулазизов Турпал-Ӏела а, Шелковски кӀоштан администрацин куьйгалхо Бугаев Ӏелабек а.

«Форумехь гӀуллакхийн йоккха программа йу. 15 сов йолчу секцешкахь дуьйцур ду экономика а, социальни дакъа а, дешар а, экологи а, инновацеш а, культура а, туризм а, интеллектуальни градостроительсиво а кхиоран гӀуллакхаш. ХӀокху дуьненайукъарчу форумехь дакъалацаро вайн аьтто бо Нохчийн Республикин муниципалитетийн кхиамаш бовзийта а, зеделларг дӀакховдон, схьаэца а, белхан зӀенаш чӀагӀйан а», – билгалдаьккхина Магамадов Хьамзата.

Нагахь йозанехь гIалат карийнехь, иза долу кийсак схьа а харжий, Ctrl+Enter (цхьайолчу ОС-кахь Enter+Ctrl) тIатаIайе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ГIалат даьлла хилар хаийтар

Тхуна гур долу йоза:

Хаам дIабахьийта