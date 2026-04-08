ЧӀогӀа догӀанаш ихна даккхий зенаш хилар бахьана долуш, Нохчийн Республикин Мехк-Ден Кадыров Рамзанан тӀедилларца къаьсттина хала хьал дӀакхайкхийна Нохчийчохь. Республикин кӀоштийн администрацийн куьйгалхошна тӀедиллина хилла болу бохамаш дӀабахар а, церан бараман хьокъехь хаамаш цхьаьнатохар а. Иштта, Россин МЧС-н Нохчийн Республикехула йолчу урхаллина Нохчийн Республикин Правительствон хаам баран а, къаьсттина хала хьал хӀоьттича хилла болу бохамаш дӀабахаран а комитетаца цхьаьна беррига а ницкъаш бохамаш дӀабахарна тӀе хьажор тӀедиллина. Дагадоуьйту, селхана Нохчийчохь чӀогӀа догӀанаш ихар бахьана долуш даккхий зенаш хилла хилар.