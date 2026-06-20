Цу хьокъехь хаам бина Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана ВКонтактерчу шен агӀонехь.
«ТӀаьххьарчу шерашкахь Нохчийн Республикехь 91 ишкол а йина, дешаран 136 организаци то а йина. Кхиоран дакъа чӏагӏйарна а, доьзалан мехаллаш ӏалашйарна а лерина йолу Йерригроссин «Бераллин навигаторш» проект жигара кхуьуш йу», – йаздина цо.
Цо билгалдаьккхира, «Кегийрхой а, бераш а» къоман проектан гурашкахь республикехь кхочушбеш баккхий белхаш хилар.
«Оха берашна деша а, хьехархошна болх бан а тоьлла хьелаш кхуллу, керла ишколаш йо, дешаран хьукматашна ремонташ йо, хьехархошна гӀо до», – элира Кадыров Рамзана.