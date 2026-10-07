Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана дукхатӀегӀанийн харжамийн жамӀашна лерина кхеташо дӀайаьхьна Нохчийчоьнан Правительствехь. Цу хьокъехь цо хаам бина телеграммерчу шен агӀонехь.
Кхеташонехь доклад йинчу НР-н Правительствон Председатела Даудов Мохьмада билгалдаьккхира, харжамаш лаккхарчу тӀегӀанехь дӀабаьхьна а, бахархоша жигара дакъалаьцна а хилар. Цо хаам ма-барра, 95,19 % харжамхоша дакъалаьцна цигахь. Ткъа Кадыров Рамзанна кхажтеснарг 99,85 % – 830 690 стаг ву.
«Ас даггара баркалла боху халкъана суна тешам баларна. Харжамийн жамӀаш суна доккха жоьпалла ду. Бахархойн тешам Ӏалашбарна оха дерриге а дийр ду», – йаздина Кадыров Рамзана.
Иштта, Россин Федерацин пачхьалкхан Думин депутат хаьржина Делимханов Адам. Кадыров Рамзана декъалвира иза оцу толамца.
Нохчийчоьнан Мехк-Дас билгалдаьккхира, харжамийн болх цхьа а талхор а доцуш дӀабаьхьна хилар. Цо баркалла элира харжамашкахь къа мел хьегначарна.