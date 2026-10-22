Кадыров Рамзан Кадыров Ахьмад-Хьаьжин бульварехь хилла

Нохчийн Республикин Мехк-Да Кадыров Рамзан Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цӀарахчу гӀашлойн бульварехула волавелла. Цу хьокъехь цо хаам бина телеграммерчу шен агӀонехь.
«Меттиг баккъалла а чӀогӀа хаза нисйелла. Ойла а йеш кечйина меттигаш, хаза серло тасар, волавала шуьйра меттигаш – оцу хӀуманаша дуккха а ханна виса дагадоуьйту кхузахь. ХӀорадийнан сихаллехь гуттар а лара ца во бӀаьрг тоха, ткъа меллаша волалуш дика хаало Соьлжа-ГӀала хийцалуш хилар. Иштта йолу меттигаш гӀалина хазаллина эшна ца Ӏа. Цара нахана дикачу хӀаваэхь хила, уллерчаьрца цхьаьнакхета, садаӀа аьтто бо», – йаздина Кадыров Рамзана.
Нохчийчоьнан Мехк-Дас билгалдаьккхира, Соьлжа-ГӀала кхин а хазйарехь къахьоьгург хилар.
«Оха кхидӏа а кхиор йу вайн хьоме Соьлжа-ГӀала. Хьалха лаьтташ кхин дуккха а белхаш, проекташ, Ӏалашонаш йу. Тхуна мехала ду баьхначу кхиамашна тӀехь ца совцар, кӀошташ хазйар, йукъараллин кхузаманан майданаш йар, бахархошна гӀала кхин а бӀегӀийла йар», –йаздина цо.