Гочдархойн дуьненайукъарчу денна лерина цхьаьнакхетар дӀадаьхьна Соьлжа-ГӀалахь

Айдамиров Абузаран цӀарахчу Нохчийн Республикин къоман библиотекехь Гочдархойн дуьненайукъарчу денна лерина цхьаьнакхетар дӀадаьхьна.
Иза вовшахтоьхнера НР-н йаздархойн союзо а, НР-н гочдархойн союзо а, А.Айдамировн цӀарахчу НР-н къоман библиотеко а.
Оцу мехалчу хиламехь дакъалаьцначу НР-н йаздархойн союзан председатела, «Даймохк» газетан коьртачу редактора Шамсудинов Бувайсара корматаллин денца декъалйира НР-н гочдархойн союзан куьйгалхо Петирова ПетӀамат а, оцу союзан декъашхой а. Иштта, цо шен къамелехь билгалдаьккхира исбаьхьаллин литература кхечу къаьмнийн меттанашкара нохчийн матте йаккхаро а, нохчийн маттера кхечу меттанашка йаккхаро а литература кхиорехь а, къаьмнашна йукъара гергарло чӀагӀдарехь а йоккха меттиг дӀалоцуш хилар.