Схьаоьцуш бу «АХМАТ» спецназе бӀаьхой

Россин Федерацин Оборонин министерствон «Ахмат» спецназе керла бIаьхой карлабаьхначу билламашца тIеэцар дIахьош ду.
Нагахь санна шу шайн кхетамца ойла а йина, харжам бан, майралла гайта, Даймохк ларбан кийча делахь – кхойкху шайн лаамехь болчеран могIаршка керлачу билламашца тIеман лерринчу операцехь дакъалаца.
Шайн лаамехь болчарна хийцаделларг хIун ду хоуьйту:
– алсамйаьккхина контрактан хан – хIинца иза 6 баттана йеш йу (гIуллакхден хан чекхйаьлча паргIат вита чIагIо йеш).
– ахча (алапа) алсамдаьккхина – регионехь цкъа луш долу ахча хIинца 400 000 сом ду, иза оцу сохьта счета тIе долу контрактана куьг ма-йазддина.
ГIуллакхдаран билламаш:
Ахчанан харж – хIора баттахь 200 000 соьме кхаччалц;
Кхузаманан барзакъца йуьззина кхачойар;
ЭскаргIуллакххочун йерриге а социальни чIагIонаш а, гIоленаш а.
Кечамбар а, гIуллакхдар а:
ТIеман леррина операци дIахьочу метте дIахьовсоле хьалха шайн лаамехь берш В.В.Путинан цIарахчу Россин спецназан университетехь сихха кечбо. Уьш Iамабо тIеман зеделларг долчу инструкторша.
Кечамбаран программина йукъадогIу: герз тоха Iамор, тактикин-герз тохаран, инженерни кечамбар, тIеман топографи, тактикин медицина Iамор.
Iамор чекхдаьлча, шайн лаамехь берш «Ахмат» спецназе – Россин Турпалхочо, инарла-лейтенанта Алаудинов Аптис куьйгалла дечу подразделене дIахьовсабо.
Кандидаташка болу лехамаш:
Божарий – РФ-н гражданаш, 18 шарера 59 шаре кхаччалц хенаш йолу, дегIаца а, синкхетамца а могаш болу (тIаьхьалонан могIарернаш, сержанташ, прапорщикаш).
ДIайазбар а, хьехам бар а дIахьо телефонан хIокху лоьмаршца: +7(925) 319-77-77; + 7(925) 328-77-77; +7 (925) 661-77-77.
ДIайазбо кху адресца: Нохчийн Республика, Соьлжа-ГIала, гIалин мэри (ур.Исмаиловн,1).