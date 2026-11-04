Нохчийчоьнан бюджетан хьокъехь кхеташо дӀайаьхьна Кадыров Рамзана

Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана кхеташо дӏайаьхьна НР-н Правительствехь. Цу хьокъехь цо хаам бина телеграммерчу шен агӏонехь.
Кхеташонехь дийцаре дина пачхьалкхан финансаш дӏанисйар а, республикин 2027-чу шеран бюджет кечйар а.
Коьртачу докладаца вистхилла Нохчийн Республикин Правительствон Председатель Даудов Мохьмад. Цо хаам ма-барра, хӏокху шеран исс баттахь налогийн а, налогийн боцу а пайда 6 млрд сов соьмана алсамбаьлла. Пачхьалкхан финансаш дӏанисйаран программин гурашкахь бинчу белхан жамӏаш 4,9 млрд сом ду, ткъа планехь 4,1 млрд сом бен дацара. Иштта, 10 млрд сов соьмана федеральни финансийн гӏо йукъаозо аьтто а баьлла. Россин Президентан хӏутосург беттан указаш кхочушдан 2026-чу шеран бюджет 6 млрд соьмана алсамйаьккхина.
Кхеташонехь Кадыров Рамзана тидам тӏебахийтира налогаш шен хеннахь дӏайаларна а. Цо билгалдаьккхира налогаш дӏайаларан низам лардар хӏора а вахархочун а, организацин а декхар хилар.
Цу декъехь доклад йинчу ФНС-н Нохчийн Республикехула йолчу урхаллин куьйгахочо Тумхаджиев Ӏийсас хаам бира, дӏадаханчу шарца дуьстича республикин бюджетана хьалха долу декхар 21% лахделла хиларан хьокъехь. Бахаман налогашкахула 579 млн соьмана декхар ду. И гӏуллакх къастор тӏедиллира Нохчийчоьнан Мехк-Дас.
«Хаа деза вайн республика кхиар налогаш дӏайаларца доьзна хилар. Къаьсттина жоьпалле йу бюджетера ахча а оьцуш, налогаш дӏа ца луш йолу организацеш. Декхарш долчу оргазацешна тӏедиллира уьш дӏадаларан декъехь къахьегар», – йаздина Кадыров Рамзана.
https://t.me/RKadyrov_95/7037