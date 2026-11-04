Керланаш Спорт

«ЭтноРан» идарш дIадаьхьна Соьлжа-ГӀалахь

27.10.2026
daymohk

Соьлжа-ГIалахь къоман «ЭтноРан» идарш дIадаьхьна. Цу хьокъехь телеграммерчу шен агIонехь хаам бина НР-н правительствон Председателан заместитела – НР-н физически культурин а, спортан а министра Кадыров Ахьмада.
 
Оцу спортан а, культурин а мироприятехь дакъалаьцна Россин тайп-тайпанчу регионашкара дакъалацархоша а, хьешаша.
 
Кадыров Ахьмада билгалдаьккхира «ЭтноРан» дахаран могашаллин кеп йаржорехь а, физически культуре нах марзбарехь а, Россин халкъийн культурин тIаьхьалонаш йовзийтарехь а йоккха меттиг дIалоцуш хилар. Иштта, цо декъалбира къийсадаларийн толамхой а, совгIатхой а.

Нагахь йозанехь гIалат карийнехь, иза долу кийсак схьа а харжий, Ctrl+Enter (цхьайолчу ОС-кахь Enter+Ctrl) тIатаIайе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ГIалат даьлла хилар хаийтар

Тхуна гур долу йоза:

Хаам дIабахьийта