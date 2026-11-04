Соьлжа-ГIалахь къоман «ЭтноРан» идарш дIадаьхьна. Цу хьокъехь телеграммерчу шен агIонехь хаам бина НР-н правительствон Председателан заместитела – НР-н физически культурин а, спортан а министра Кадыров Ахьмада.
Оцу спортан а, культурин а мироприятехь дакъалаьцна Россин тайп-тайпанчу регионашкара дакъалацархоша а, хьешаша.
Кадыров Ахьмада билгалдаьккхира «ЭтноРан» дахаран могашаллин кеп йаржорехь а, физически культуре нах марзбарехь а, Россин халкъийн культурин тIаьхьалонаш йовзийтарехь а йоккха меттиг дIалоцуш хилар. Иштта, цо декъалбира къийсадаларийн толамхой а, совгIатхой а.
«ЭтноРан» идарш дIадаьхьна Соьлжа-ГӀалахь
Соьлжа-ГIалахь къоман «ЭтноРан» идарш дIадаьхьна. Цу хьокъехь телеграммерчу шен агIонехь хаам бина НР-н правительствон Председателан заместитела – НР-н физически культурин а, спортан а министра Кадыров Ахьмада.