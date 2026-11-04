«Йуьхьанцарчу ишколехь нохчийн меттанкхузаманан дарс» семинар-практикум

Эсаран беттан 7-чу дийнахь Нохчийн Республикин дешаран а, Ӏилманан а министерствон Нохчийн меттан институтехь дIайаьхьира «Йуьхьанцарчу ишколехь нохчийн меттан кхузаманан дарс: халонашна тIера жамIашка» темина лерина йолу семинар-практикум.
Семинаран балхахь дакъалецира вайн республикин хӀора а кӀоштарчу ишколийн йуьхьанцарчу классийн хьехархоша. Семинарпрактикуман болх дӀаболош, маршаллин дош элира Нохчийн меттан институтан директора Овхадов Рукъманан Мусас. Цо шен къамелехь билгалдаьккхира, нохчийн мотт Iаморехь уггаре а доккха жоьпалла йуьхьанцарчу ишколана тIехь хилар. Иштта, цо баркалла элира Нохчийн Республикин дешаран а, Ӏилманан а министрана Дааев Хож-Баудина, республикерчу ишколашкахь кхузаманан хьежамашца цхьаьнайогӀуш
йолу нохчийн меттан а, литературин а Ӏаматаш хилийтарна. Семинаран болх кхидӀа
йуьхьанцарчу классашна леринчу нохчийн литературин а, меттан а Ӏаматийн авторша а, Нохчийн Республикин халкъан хьехархоша а дӀабаьхьира. Цара йовзийтира
керлачу Ӏаматийн дешаранметодикин комплект, ткъа иштта, керлачу Ӏаматашна тӀехь йалийначу методикех кхетам а луш, хьехархойн хаттаршна дуьззина жоьпаш
делира.
Семинарехь дийцира кхузаманан дарс вовшахтохаран
а, дешаран планехь долчу жамIашка кхачаран а, эвсаречу методикин кепех а,
терахьийн таронех а пайдаэцарх а, ЙТБ (Йерригроссин талламан болх) кечамах а,
дарсал арахьарчу гIуллакхех а лаьцна.
Къаьсттана тидам тIебахийтира хьехархочун белхан практикин декъана: дакъалацархоша хьехаран коьрта хаттарш дийцаре дина ца Iаш, дешаран практикехь лело йиш йолу, билггал долу,
методикин некъаш а довзийтира.