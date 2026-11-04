ХЬАЛХАРЧЕХ ЦХЬАЪ

(Шерипов Денилбек дуьненчу ваьлла 140 шо кхачарна лерина)
Дуккха а шерашкахь сатийсина хазахетар деара нохчийн къоман интеллигенцин векалшна 1911-чу шеран чаккхено. Цу шеран гIуран беттан 19-чу дийнахь арайелира «Терец» цIе йолчу газетан хьалхара лоьмар. Нохчийн къоман дуьххьарлера газет дара иза. Шерипов Денилбек вара газет зорбане даккхаран хьостанехь лаьттинарг а, иза кечдеш алссам къахьегнарг а, «Терец» газетан коьрта редактор хилларг а. Нохчийн къоман газет арадалар Iаламат боккха кхиам бара халкъан синкхетам кхиорехь. Иза Iаламат мехала гIулч а йара, «Терец» газетан оьмар йеха ца хиллехь а. Нохчийн къоман интеллигенцин могIаршкахь боккха кхаъ хилира «Терец» газет арадаларх. 1911-чу шеран гIуран беттан 1-чу дийнахь Соьлжа-ГIаларчу дворянинан Лембич Мечислав Станиславовичан цIарах №18169 йолуш Iедало деллачу тоьшаллин кехата тIехь билгалйоккхуш йара «Терец» газетан Iалашонаш:
1. Петарбухерчу телеграфни агенствон телеграммаш зорбане йахар;
2. Россин дозанал арахьарчу дахарх лаьцна йаздар;
3. Нохчийчуьра хьал хаддаза тидамехь латтор;
4. Нохийчоьнан а, Кавказан а исторех, литературех, культурех йукъараллин дахарх лаьцна статьяш йазйар. Цуьнца цхьаьна тоьшаллин кехата тIехь билгалдоккхуш дара «Терец» газетан коьрта редактор Соьлжа-ГIаларчу Графо-Евдокимовски урамехь (хIинца Шерипов Асланбекан цIарах урам) Iар-вахар долу Шерипов Денилбек хилар.
1911-чу шеран гIуран беттан 19-чу дийнахь арадаьллачу «Терец» газетан 1-чу лоьмарехь билгалдоккхуш дара, иза хIора дийнан (ежедневная) литературин-йукъараллин, политико-экономикин газет хилар. Иштта, билгалбаьккхина бара «Терец» газетан мах – 3 кепек. Газетан редакци Гранични урамехь (тIаьхьо Толаман проспект, хIинца Путинан цIарах проспект) йара, Шерстобитовн цIийнехь, Муравьевски урамерчу (хIинца Коммунистическая) Н.С.Тюковн долахь йолчу типографехь зорбатухуш дара «Терец» газет. Цуьнан агIонаш тIехь зорбане бийлина вайн махкара цу заманан тоьлла кIентий: Саракаев ИбрахIим-Бек, вежарий МутушевгIар, Ошаев Халид, иштта кхиберш. Нохчийн авторша йазйина статьяш зорбане йахарх тоам беш вацара «Терец» газетан коьрта редактор. Цо кест-кеста зорбане йохура гIараваьллачу оьрсийн йаздархо, литературин критик хиллачу Гиляровский Владимиран очеркаш, масала «На волжском пароходе», «Клопиха», кхийерш. Иштта, «Терец» газетан агIонаш тIехь йеша аьтто хуьлура Пушкинан, Лермонтовн, Некрасовн байташ. Горькийн а, Чеховн а дийцарш, новеллаш. Жигара зорбане вуьйлуш ша Шерипов Денилбек хилла. Цуьнан шовкъе статьяш бахьанехь хаддаза Iедалан семачу тидамехь дара «Терец» газет. Дукха ира, говза Шерипов Денилбека статьяш йазйар бахьанехь хьаькамашна чIогIа бале даьлла хилла иза. «Терец» газетан тIаьххьара 17-гIа лоьмар арайаьлла 1912-чу шеран хьаьттан баттахь. Нохчийн халкъо хьоьгучу баланех а, гIайгIанех а дукха ира статья хилла «Терец» газетан цу лоьмарехь. Цундела дIакъевлина паччахьан Iедална дуьхьал болх беш ду аьлла. Бакъду, Шерипов Денилбек журналистикех дIахадон ницкъ ца тоьъна паччахьан Iедалан. Шен коьртачу корматаллица юрист волчу вайн турпалхочо «Терский край» газетан агIонаш тIехь дIадаьхьна шен зорбане вийлар. Иштта, дог майра, маттана шера, йозанна ира хилла нохчийн халкъан тешаме воI – Шерипов Денилбек.
Шерипов Денилбек вина 1886-чу шарахь Сиржа-Эвлахь, схьаваларан орамаш Шуьйтан кIоштан ГIаьтин-Кхаьллара долчу Шерипов Джамалдин доьзалехь. Шерипов Джамалди оьрсийн паччахьан эскаран эпсар хилла. 1914-чу шарахь дIаболабеллачу дуьненан 1-чу тIеман дакъалацархо а ву иза. Джамалдин шина зудчо бина боккха доьзал хилла: йалх кIант а, кхо йоI а. Уьш берриге а йоза-дешарца уьйр-марзо йолуш хилла, къаьсттана кIентий. Шерипов Джамалдин массо кIант а лаккхарчу дешаран кхерчаш кхиамца чекхбаьхна, цхьацца корматаллаш карайерзийна хилла. Коьртачу декъана оьрсийн паччахьан эскаран эпсарш, юристаш хилла вежарий ШериповгIар. КIорггера нохчийн а, оьрсийн а, ингалсан а, французхойн а меттанаш хууш хилла царна. Дукха дика истори, литература йевзаш хилла. Ткъа уггаре а вайна мехала дерг – нохчийн къоман йахь йолу кIентий хилла уьш. Царах хIора халкъана, махкана шайн са дIадала кийча хилла. Нохчийн къоман зовкх дебо лууш Iаламат дукха къахьегна бу вежарий ШериповгIар. Нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллин мехаллаш ца хуьйцуш хIаллакьхилла а бу. Иштта, советийн Iедало къинхетамза хIаллаквинчарех цхьаъ ву вайн таханлера турпалхо Шерипов Денилбек – нохчийн къомах хиллачу юристех, журналистех, йаздархойх, гочдархойх хьалхарчу могIарехь лаьттинчарех цхьаъ ву иза. Денилбек хьуьнаре стаг хилла. Доза доцуш доьналла хилла цуьнгахь. Дерриге дуьне маракъовллал адам дукха дезаш а, ткъа нана-Нохчийчоь шен сирлачу синан зевне илли хеташ а хилла вайн турпалхо. КIорггера хаарш, лаккхара Iилма долуш къонах хилла иза. Ишкол кхиамца чекхйаьккхина ваьлча цо дешна Соьлжа-ГIаларчу реальни училищехь, тIаккха дешна Буру-ГIаларчу юридически институтехь. Институт чекхйаьккхина Соьлжа-ГIала цIавирзича, вайн турпалхочо дIаболабо цу заманахь Iаламат мехала ларалуш хилла адвокатан болх. 1910-чу шарера 1917-чу шаре кхаччалц Соьлжа-ГIалин областан адвокатийн коллегин куьйгаллехь болх бо цо. Дукха нахана гIо-накъосталла дина адвокат ву Шерипов Денилбек. Цуьнга юридически орца деха тIегIерташ хилларш, къаьсттана Кавказан ламанхой бу. КIеззиг ца хилла царна йукъахь нохчий а. Царах цхьаъ ву дуьненна вевзаш, цIарна цIе йахана хилла харачойн Зелимха. Вайн турпалхочунна бераллехь дуьйна вевзаш хилла Зелимха. Денилбекан да Джамалди волчу кест-кеста вуссуш, цо лерина дечу хьошаллица тIеоьцуш хилла харачойн Зелимха. Вежаршна ШериповгIарна чIогIа дукхавезаш хилла шен доьналлица, майраллица, мискачу адамийн чIиръэцарца гIараваьлла Зелимха. ТIаьхьо Шерипов Денилбекан Соьлжа-ГIалахь йолчу хIусаме кхочушхилла харачойн Зелимха. Хийлазза вайн турпалхочух дагаволуш меттигаш йаьхкина. Лаамза обарг хилла, Зелимхин садуучу цхьадолчу чолхечу хаттаршна, сингаттамашна жоп лохуш а, гIо-накъосталла деш а хилла адвоката. Иштта, цкъа гIалагIазкхийн полковника атамана Вербицкийс харачойн Зелимха аьшнаш веш газета тIе статья тохийтина. Зударшций, берашций бен тIом бан гуьнахь долуш вац нохчийн обарг, цуьнан доьналлех, майраллех наха дуьйцу хабарш бакъдолчунна аьттехь дац, бохуш. Вербицкийга дIакхочун долчу кепара, цунна жоп дала лиъна харачойн Зелимхина. Ткъа оьрсийн маттахь йаздан деза кехат хьакъдолччу кепара хьан-хьанна йаздан хуур долуш ца хилла цу заманахь. Оцу сингаттамо Шерипов Денилбекан хIусаме валийна харачойн Зелимха. Цуьнан ойланех кхеттачу адвокато, хьешана луучу кепара йаздина и кехат, нохчашна куралла йинчу полковнике и кехат дIакхачон гечо карийна вайн хьуьнаречу турпалхочунна. ТIаьхьо харачойн Зелимхин къаьхьачу кхолламах, цуьнан доьналлех, майраллех пьеса йазйийр йу Денилбека, «Бикату» цIе йолуш. Амма иза тIаьхьа хир ду, советийн Iедал чIагIделла, кога доьдучу муьрехь.
Дукхах болчу нохчийн къоман интеллигенцин векалша санна 1917-чу шеран эсаран баттахьлера революци шеконца тIеэцначарах вара Шерипов Денилбек. 1917-чу шеран бекарг баттахь оьрсийн паччахь Романов Николай вохийча самукъадаларца тIелаьцнехь а, къинхетамза мискачу адамийн цIий Iенош большевикийн чугIертар нийса ца хетара цунна. Делахь а, 1917-чу шеран бIаьстенан йуьххьехь дуьйна шен жимах волчу вешина Асланбекана уллехь хилла Денилбек кхиболу цуьнан вежарий санна. «КIайчу Эскарна» дуьхьал тIом бина ву. Ур-атталла шен жимах волу ваша Шерипов Асланбек 1919-чу шеран товбецан беттан 11-чу дийнахь Чахкарехь хиллачу буьрсачу тIамехь турпала воьжча а, нохчийн ЦIечу Эскаран могIаршкара дIа ца волуш, Нохчийчуьра тIом дIаберзалц Гикало Николайна уллехь хилла Шерипов Денилбек. Шерипов Асланбек турпала воьжна шо кхачале, иштта «КIайчу Эскарна» дуьхьал бечу тIамехь 1920-чу шарахь воьжна цуьнан шолгIа ваша – Назарбек а. Шен вежарий дIаберзийначул тIаьхьа, йуха а революционни накъостийн могIаре дIахIуьттуш, лаккхара бIаьхаллин хьуьнарш гойтуш советийн Iедалехьа тIом бина Шерипов Данилбека. Цундела ларамза ца хета 1922-чу шеран асаран беттан 25–26-чуй деношкахь Соьлжа-ГIалахь хиллачу нохчийн къоман рогIерчу гуламехь Нохчийчоьнан комиссаран даржехь чIагIвинчу Эльдерханов Таьштамаран гIоьнча вайн турпалхо харжар.
ХХ-чу бIешеран 20-гIа шераш санна Iаламат чолхе зама йара Шерипов Денилбек Нохчийчоьнан комиссаран гIоьнча хIоттийна хан. Урхаллин мукъ шайн каралаьцначу коммунисташа дIадолийнера динца, Iеламнахаца луьра къийсам латтор. Iаьрбийн йоза хуург массо а воккха молла, халкъан мостагI хетара советийн Iедална. Бехк-гунахь доцуш, схьалоьцуш, набахтичу кхийса болийнера молланаш. Миска адам бIарздинера оцу харцоно. ТIебаха, орца даккха кхин меттиг ца карайой, Шерипов Денилбекан дена Джамалдина, тIекхача кайаьлча комиссаран гIоьнчина дехарца тIеоьхура набахтичу боьхкинчу нехан верасаш. Iаламат дукха нахана гIо дина вайн турпалхочо цу луьрачу заманахь, хийла стаг набахтех кIелхьараваьккхина. Дийца даьккхинчуьра билгалдаккха луур дара, и нах цхьана а кепара хIилланца, йа озабезамца арабохуш цахилар. ХХ-чу бIешеран 20-чу шерашкахь Къилбаседа Кавказехь тоьллачарах цхьаъ, корматаллин лаккхарчу тIегIанера юрист ларалуш вара Шерипов Денилбек. Цунна дика девзара паччахьан заманан законаш а, керла дIахIоьттинчу советийн Iедалан законаш а. Хаммурапин заманахь дуьйна (Хаммурапи – Месопотамин паччахь, дуьххьара уголовни кодекс кхоьллинарг) цхьана а законо бакъо ца лора харцонан буха тIехь стагана таIзар дан. Шерипов Денилбекана законаш кIорггера, Iаламат дика девзаш хиларна тоьшалла ду 1922-чу шарахь иза Нохчийчоьнан Лаккхарчу Кхиэлан (суьдан) председатель хIоттор а.
Нийса хир дацара Нохчийчоьнан Лаккхарчу Кхиэлан Председатель хIоттийча Шерипов Денилбекан болх аттачу белира аьлча. Дера, цуьнгахь доккха дарж ма дара. Делахь а, шен оьздачу сица, цIийца вайн турпалхо вуьззина нохчи вара, уггар а хьалха шен халкъана тIебазбелла баланаш а, сингаттамаш а гуш. Уьш советийн Iедалан йамартлонца, харцонца боьзна бара. Цкъа делахь, керлачу Iедало йукъайалийначу «продразверсткано» садукъийнера хьанал къахьоьгуш бохкучу нехан. Советийн заманахь историн Iаматаш тIехь мел хаза дийцанехь а, йеррриг Россехь большевикийн Iедал массара цхьабосса хазахетарца тIелаьцна бохург бакъдолчунна аьттехь дац. Хаддаза ахархойн гIаттамаш хуьлура советийн Iедална дуьхьал Сибирехь, ГIобанехь, Уралехь, иштта кхечу регионашкахь а. Цул сов, цкъа а ца хилла йокъа хIоттош деанера Россехь 1921-гIа шо. Россин дукхах йолчу регионашкахь мацалла хIоьттинера. Цундела Кавказера дIаузуш дара йалта. Цхьана барамехь и йалта дIадаларх буьтуш бацара кавказхой. Нехан сайраш дассош, хьерадевллачу жIаьлех тарбелла хьийзаш бара «оперуполномоченниш», доьзал Iаьнера баккха буьртиг ца буьтуш. Цхьана а кепара шеко йац, хьацарца напха лохуш хиллачу ахархошна иза товш хилла цахиларан. Цул сов, коммунисташна дерриге дуьне «йукъара» хетарх, нохчийн гIиллакхашца догIуш дац нехан керт эвхьаза йаккхар. Цундела и йалта Iедало дIагулдечу муьрехь кест-кеста буй-тIара йар а, тохар-Iоттар а нислора. Ткъа иштта генадаьлла дов листар Шерипов Денилбеке кхочура. Цу луьрачу заманахь нийсонца кхиэл йарца шех махкахойн бIаьрг бузуьйтура вайн турпалхочо. ХIан-хIа, иза данне дац вайн турпалхо Iедална дуьхьал вара бохург. Бакъволу нохчи а, лаккхарчу корматаллин юрист а ша хиларе терра, закон лардеш, мискачух къинхетам беш, Iедалца эвхьаза ца волуш, махкахойн шех бIаьрг ца бодуьйтуш говза, халкъана, махкана пайде волуш болх бан хьуьнар хилира Шерипов Денилбекехь. Цундела Нохчийчоьнан массо а маьIIехь цуьнан цIе боккхачу ларамца йоккхура, махкахошна иза дукха а везара. «Продразверсткица» дерг дIадирзина аьлла хетачу хенахь ВКП(б) 10-чу гуламехь Ленин Владимира, цуьнан революционни накъоста Бухарин Николайс НЭП йукъайаьккхира. Иза экономикин керла политика йара. НЭП йукъайаккхар-м цхьана дикане сатийсарца доьзна хила там бара, амма сурсатийн мехаш цкъа а ца хиллачу кепара хьаладевдира, дукъийначунна тIе а мискачу адамийн садукъдеш. Кхин лахлуш налогаш а йацара. Халкъ карзахдала кийча дара хIоьттинчу хьолана реза доцуш. Эххар а, Сталин Иосифа йукъара дIайаьккхира НЭП. Делахь а, мацалло а, Iедалан йамартлоно а гIелдина адам дера дара. Советийн Iедалх Iехабелла, буьрсачу тIеман цIергахь царна гIортор хилла лаьттина цхьаболу нохчийн партизанаш, коммунистийн къизаллина резабоцуш шайн герзаца хьаннашкахь, лаьмнашкахь хьулуш бара. Нохчийн амал а, церан деган цIеналла йевза Шерипов Денилбек цхьана агIора кхетара хьаннашка дIаоьхучу партизанех. Ткъа вукха агIор иза советийн Iедало маьIне дарж тешийна, Нохчийчоьнан Лаккхарчу Кхиэлан Председатель вара. Реза велахь а, вацахь а муьлхха а юрист декхарийлахь ву уггаре а хьалха закон лардан. Шегахь йолчу таронца цIаверза луучунна гIо-накъосталла деш, халкъалахь цIе ца йожош цу халчу балех а велира вайн турпалхо. Дуккха а нахана гIо дан а, оьшучохь къинхетаме орца кхачо а ларийра Шерипов Денилбек 1922-чу шарера 1925-чу шаре кхаччалц Нохчийчоьнан Лаккхарчу Кхиэлан Председателан даржехь ша болх беш. Ира хьекъал а, сирла кхетам а, лаккхарчу тIегIанера корматалла а, халкъе а, махке а болу ховха безам а бара иза бохамах ларвеш берг. Амма 1925-чу шеран бIаьста ЦIечу Эскаро Нохчийчохь къинхетамза дина талор бахьанехь Шерипов Денилбека шен лаамехь охьадиллира советийн Iедало шех тешийна и лаккхара дарж. ЦIенчу даггара ша схьаваьлла халкъ а, дай баьхна латта а дезачу стеган бен хир дац и тайпа гIулч йаккха доьналла. Ткъа вайн турпалхочуьнгахь мел оьшу долуш дара и доьналла. Нохчийн оьздачу кхерчахь, дайх дисинчу гIиллакхийн гурашкахь кхиъна Шерипов Денилбек ша шех вешар вацара советийн Iедало нохчийн йарташна тIе бомбанаш йиттинчул тIаьхьа, цуьнан структурашкахь кхидIа болх бан. Дера, замано ха хорцучу муьрехь массо хенахь а, массо меттехь а нислуш ма-хиллара зуламаш а дара. Россин кхечу регионашкахь долчуьнца дуьстича Нохчийчохь иштта гена даьлла, доьхна хьал дацара советийн Iедало эскар чудаладаллал. Ткъа ОГПУ-с ЦIечу Эскаран гIоьнца йан леринчу тIеман операцех Нохчийчоьнан куьйгалхошна тосадолуьйтуш, цаьрга хоттуш-м муххале а, цхьа а хIума дацара. Эскар чудогIуш хIоттийна бахьана, нохчашка герз охьадиллийтар дара. Къилбаседа Кавказан тIеман округан эскар а, ОГПУ-н бIаьхой а бара цу буьрсачу операцехь дакъалоцуш – верриг – ворхI эзар гергга стаг. Царах 4840 стаг – гIашсалти, 2017 стаг – дошлой. Цаьргахь хилла герз: 130 станкови пулемет, 102 йай пулемет, 22 йоккха топ, 9 хIаваан кема. Цул сов, НКВД-н 648 бIаьхо вара, нохчашка герз охьадиллийта арадаьллачу эскарна гIо-накъосталлина тIекхетта. ТIеман операцина куьйгалла деш вара Къилбаседа Кавказан тIеман округан буьйранча Уборевич Иероним а, ОГПУ-н хьаькам – Евдокимов а. Нохчийчоьнна тIелатар цара дIадолийра 1925-чу шеран хьаьттан беттан 23-чу дийнахь, кхаа кIирнах гергга Iазапехь латтийра йерриг а Нохчийчоь. 1925-чу шеран товбецан беттан 12-чу дийнахь дIайирзина ларалуш йу и тIеман операци. Оцу кхаа кIиранах хаддаза авиатохарш дина хIаваан кеманаша Хьалха-МартантIехь, ТIехьа-МартантIехь, Шарахь, Зумсахь, Нижалахь, Ригхахь, ДIайхь, Келахь, иштта дуккха а кхечу нохчийн йарташкахь. Йерриг а ЦIечу Эскаран авиацис къинхетамза лаьттаца дIашарйинарг 242 нохчийн йурт йу, бехк боцуш вийнарг кхачам боллуш вагарван цхьанна а дага ца деана. ХIора нохчийн йуьртахь иттанашкахь тезеташ хIиттина цу буьрсачу деношкахь. Советийн Iедалан рогIера йамартло а, тIеман и буьрса операци а йу вайн турпалхочуьнга шен лаамехь Нохчийчоьнан Лаккхарчу Кхиэлан Председателан дарж охьадиллийтинарг.
Бакъду, дарж охьадиллинера аьлла, Нохчийчоьнан йукъараллин дахарера дIа ца велира Шерипов Денилбек. Цунна синхьаам карийра, бераллехь дуьйна шена дукхайезаш хиллачу литературехь. Вайна хууш ду цуьнан воккхах волу ваша Назарбек нохчийн дуьххьарлера актер хилла хилар. 1905-чу шарахь дуьйна нохчийн къоман театр кхолла лууш, цхьацца спектаклаш хIиттош хилла Назарбек. Делахь а, цунна луучу кепара и гIуллакх дIадоьдуш ца хилла ХХ-чу бIешеран йуьххьехь, Назарбекана мел чIогIа лаарх. ТIаккха 1912-чу шарахь цунна орцах волу жимах волу ваша Данилбек. Цо пьеса йазйо «Синкъерам» цIе йолуш. Пьеса нохчийн маттахь хилла, амма кхечу къоман хьовсархой кхетийта йолчу Iалашонца йукъа талмажхо валийна драматурга. Къилбаседа Кавказехь цу муьрехь арадолуш хиллачу дукхах долчу газетийн агIонаш тIехь хаам карабо вайна, 1912-чу шеран хьаьттан беттан 19-чу дийнахь Соьлжа-ГIалахь нохчийн актера Гатен-Калинский Назарбека «Синкъерам» цIе йолуш спектакль гайтина хиларан хьокъехь. ТIаьхьо Назарбека Соьлжа-ГIалахь «Ча» цIе йолуш спектакль хIоттор йу. Оьрсийн йаздархочун Чехов Антонан «Медведь» цIе йолу цхьана актеран пьеса йу иза вайн турпалхочо ненан матте гочйина. Къеггина похIма, меттан говзалла бIаьрла гучуйолу Шерипов Денилбекан цо французхойн поэта Потье Эжена 1871-чу шарахь йазйина «Интернационал» нохчийн матте гочйеш. Бакъду, французхойн мотт боцург а, кIорггера ингалсхойн мотт хууш вара вайн турпалхо. Цундела иза хIумма а воьхна ца хьаьвзира ша лаккхара дарж охьадиллинера аьлла. Цкъа а йал ца хиллачу политикина, синан йекхалла кIаргйечу даржаш къийсарна генна йуьстах ваьлла, Шерипов Денилбека дуьнненна гIараваьлла вевзачу ингалсхойн йаздархочун Дефо Даниэлан «Робинзон Крузо» цIе йолу роман нохчийн матте йаьккхира. Цу шерашкахь Шерипов Денилбека нохчийн матте гочйина йу оьрсийн йаздархочун Фурманов Дмитрийн «Мятеж» цIе йолу роман а. Цуьнца цхьаьна вайн турпалхочо жигарбаьккхира журналистан болх а. Къаьсттана цунна мехала хеташ йара Нохчех а, церан дог цIенчу амалх а Нохчийчоьнан Iаламах а ша йазйеш йолу очеркаш. Цу очеркийн гулар а арахоьцур йу Шерипов Денилбека 1929-чу шарахь. Соьлжа-ГIалахь зорбане йаьккхинчу цуьнан киншкин цIе йара «Очерки о Чечне». Шайн рубрикаш билгалйохуш, масех декъе йекъна йара вайн турпалхочун «Очерки о Чечне» цIе йолу говзар: «Природа и природные богатства Чечни», «Нравы и обычаи», «Сельское хозяйство, промышенность, торговля», «Культурное строительство». Нохчийн къоман гIиллакх-оьздангаллех, доьналлех, майраллех, бIешерийн кIоргенера схьайогIучу цуьнан къаьхьа чам бетталучу исторех, шен заманахь вайн махкахь лаьттинчу чолхечу хьолах, Делан диканах нохчаша цкъа а дог дуьллуш ца хиларх, зовкхечу кханенца боьзна нохчийн болчу сирлачу сатийсамех йара «Очерки о Чечне» цIе йолу говзар. Шатайпанчу башхаллица авторан дуьнене хьежар а, дай баьхначу лаьтте а, ша схьаваьллаччу халкъе а болу цуьнан сирла безам а, Нохчийчоь а, нохчийн къам а ирсе даха хьакъ хилар гойтуш йу Шерипов Денилбекан говзар. Дукхахболчу вайн махкахошна мерза кхаъ хилла дIахIоьттира «Очерки о Чечне». Дера, даима санна реза боцурш а, киншка йемалйеш берш а ма бевлира. Делахь а, халкъалахь олуш ду-кх «лекхачу ножана хьоькху мох ца эшна». Кега-мерсачу Iиттарша йуьхьарлаьцначу къилбанах тилор волуш стаг вацара Шерипов Данилбек. Бералллехь дуьйна нуьцкъалчу амалехь а, доза доцчу синаондаллица кхиъна а вара иза. Нохчийчоьне а, шен халкъе а цуьнан безам гIелбан ницкъ хир бацара доккхачу дуьненахь. Цунна къеггина тоьшалла ду вайн турпалхочо нохчийн драматуригехь йитина сирла лар. 1923-чу шарахь Нохчийчохь уггаре а хьалха театральни кружок кхоьллиначарах цхьаъ ву Шерипов Денилбек. Цо вовшахатоьхначу театральни кружокан декъашхо хилла тIаьхьо гIараваьлла нохчийн йаздархо Ошаев Халид, нохчийн къоман театран дуьххьара директор хилла Яндаров Мохьмад, тIаьхьо йаздархо а, «Ленинан некъ» газетан редактор хилла Эльдерханов Iийса, Бейбулатов Халид, Курумова Лайлаъ, Арсамирзаева Вайдат, иштта кхиберш. Йуьхьанца цхьацца скетчаш, интермедеш йазйеш хилла кружокан куьйгалхочо Шерипов Денилбека, тIаккха сил дукха театр йезачу шен накъосташца хIиттош хилла и кегий говзарш. Хьовсархоша хазахетарца тIелоцуш хилла церан мини-спектаклаш. Цу шерашкахь бIаьрла довлу вайн турпалхочун драматургехь, режиссурехь долу хьуьнарш. Коьртачу декъана халкъан барта кхолларалерчу забарийн дийцарех шуьйра пайдаоьцуш йазйеш хилла вайн турпалхочо шен дуьххьарлера драматически говзарш. ТIаьхьо цо масех йоккха пьеса йазйина. Уьш нохчийн къоман театрехь хIиттийна. Царах цхьаъ йу Шерипов Данилбека йазйина «Бикату» цIе йолу пьеса. Бераллехь дуьйна шена вевзаш а, везаш а хиллачу харачойн Зелимхин къаьхьачу кхолламах, цуьнан доза доцчу доьналлех, майраллех лаьцна йазйина йу «Бикату» пьеса. Зелимха хазахета обаргийн новкъа ваьлла цахиларх а, оьрсийн паччахьан йамартчу Iедало Кавказан ламанхошкахь латтийначу къизалло обаргаш дебош хилар а гайта гIоьртина Шерипов Денилбек «Бикату» пьесехь. И говзар йеша, театрехь пьеси тIехь хIоттийначу спектакле хьажа ирс хиллачара чIагIдарехь, хьуьнаре автор цу Iалашоне дIакхаьчна аьлла хета. Советийн Iедало нохчийн къоьжачу лаьмнашка йеанчу керлачу заманах йу Шерипов Денилбекан «Къоьзаб – шайх» пьеса. ХХ-чу бIешеран 20-чу шерашкахь а хилла динца шалхонаш лелош цхьа йолу жухаргаш. Йоза-дешарна гена хиллачу пекъаршна кхерамаш туьйсуш хилла цара, оьрсийн Iилма Iамор бусалба динца догIуш дац, иза къилахь ду бохуш. Муьлхха а Iилма довзар серло йуй хуучу Шерипов Денилбека и тайпа шайхаш беламе бохуш йазйина йу «Къоьзаб – шайх» пьеса. Кхолларалин кхиарехь хаддаза шена тIехь болх беш волчу Шерипов Денилбекан говзалла хIора керлачу пьесица шарлуш хилар гойтуш йу цуьнан «Зандакъара Iаьлбек-Хьаьжа» цIе йолу пьеса. И говзар баккъал а маьIне а, чулацаме а хиларна 1927-чу шарахь и пьеса тIехь йолуш киншка арайаьккхира Соьлжа-ГIалахь. 1877-чу шарахь нохчмахкахь хиллачу къехойн гIаттамах а, гIаттаман баьччанах Зандакъарчу Iаьлбиг-Хьаьжех а йара Шерипов Данилбекан и говзар.
Цхьана а кепара шеко хуьлийла доцуш 1925-чу шеран аьхкенан чаккхенехь ЦIечу Эскаро Нохчийчохь динчу таларо дог иэшош Iаткъам бинера вайн турпалхочунна. Оцу тIеIаткъамо карзахваьккхина йазйина аьлла хета цо «Зандакъара Iаьлбек-Хьаьжа», «Бикату» цIе йолу говзарш. Цунна лиъна дуьненна дIахаийта нохчаша даима шайн маршонехьа къийсам латтийна хилар а, герзан ницкъаца цхьана а Iедале уьш къарлург ца хилар а, нохчийн къоман дахаран коьрта къилба бакъонца йуьстина нийсо хилар а. Ткъа советийн Iедалан нийсонан цхьамза ХХ-чу бIешеран 20-чу шерашкахь дуьйна пел лелхаш хилла. Шерипов Данилбек санна хьекъале болчу нахана лан Iаламат хала хилла и пел лелхар. Герга гIертачу къизачу боданан кхолараш гуш хилла церан сирлачу кхетамна.
Дагардина ца валлал дукха ду Шерипов Денилбека нохчийн халкъана, махкана дина диканаш. Кхин хIумма а ца хилча а, шен вешица Заурбекаца цхьаьна, вайн махкахь дуьххьара оьрсийн-нохчийн дошам зорбане йаьккхинарг ву иза. Нохчийн къоман халкъан барта кхолларалера цхьадолу иллеш – жовхIарш – зорбане даха а кхиъна. Нохчийн къоман театран а, драматургин а бух билллинарг ву Шерипов Данилбек. Амма кхоллам шен вежарийн санна къаьхьа хилла цуьнан. СССР-хь «ЦIен террор» олалле йирзинчу 1937-чу шарахь набахтичу воьллина вайн турпалхо «нохчийн буржуазни тобанан декъашхо» ву аьлла йоцу цIе кхоьллина. НКВД-н луьрачу таIзарийн зерех доьналлица чекхваьлла иза, цхьаьннан а цIе ца йоккхуш, цхьа а бехке ца веш. Казахстанерчу набахтехь дIаваьлла 1944-чу шарахь нохчийн къоман тешаме воI Шерипов Денилбек. Иштта, къинхетамза хIаллакьхилар кхоам болуш къонах вара вайн турпалхо. Нохчийн тоьллачу кIентех цхьаъ хилла иза. И тайпа къонахий лар йоцуш дIабовлар халкъана, махкана боккха иэшам бу. Нохчийн къоман серлончийн беркатечу могIарехь хьалхарчех цхьаъ хилла ву Шерипов Денилбек. Тахана а вайх хьерчаш ду цуьнан беркат. Буьйса хазйина седа санна халкъан иэсехь дехаш ду Шерипов Денилбекан исбаьхьа амат, дикане, адамалле, серлоне, къинхетаме, вайх хIора нохчаллех къилба даре кхойкхуш.
Газиева Аза