Кортали – вайн нанойх бисина безам

Нохчийн нана, ахь хьайн доьзалан а, мехкан а дуьхьа хьегна къа, лайна баланаш газа-м дац хьуна хIара дуьне. Хьан сий маьлхан зIаьнар санна сирла, лекха ду. Нохчийн нана, бӀаьрхишна йуккъехула йела Ӏемина нана йу-кх хьо. Хьайн доьзална напха лаха цкъа къонах хуьлий, йуха, гIайгIанаша кIадйича, дог дуткъаделча, бер хуьлий, новкъайолура хьо. Хьан васт, сибат йахь йолчу кӀенташка дегӀ нисдойтуш, сийдолчу хӀора йоьӀан дог-ойла ойъуш, башха хилла ду. Дуьненан хенара болчу дӀора малхана а йа кортали йа йовлакх тиллиний бен гайтина а йацара ахь хьо.
Иштта, вайн нанойх йолу ойланаш карлайевлира кху деношкахь, «Шафран» цӀе йолу йовлакхийн бренд схьайиллинчу Кадырова Хафсица хиллачу цхьаьнакхетарехь. Хафсин ойланаш вайн денанойх, нанойх, зударех, церан оьздангаллах, собар-доьналлах, вайн къоман дика мел долчу ламастех лаьцна, дагах кхеташ, цӀена йара.
«Дера, оцу заманахьлера зударий, зудчун сий дайча, дерриге къоман сий довр дуйла а хууш, шаьш башха, эхь-бехке, собаре, цхьанаметта эгӀаза а, къонаха а ма бара. Сан бералла а, къона хан а дененан а, баккхийчу зударийн а Ӏаьнарехь дӀайаьлла йу. Ша дикане-вуоне йоьдучу хенахь, цхьа тӀам охьахецна а, важа тӀам белша тӀехьа тесна а буьтуш, цхьа хаза, цхьа тамехь кортали туьллий, арайолура тхан денана Хатал», – дагалоьцура Хафсас.
«Хьажахьа, шен дененах лаьцна дуьйцуш, йа цуьнан бӀаьргийн басах, йа цуьнан аматах, куц-кепах ца олуш, хӀокхо хьалха даьккхина дуьйцург цхьа кортали ма ду. И кортали хьалха иштта деза дара вайн наношна, дарий?», – аьлла ойлане йаьккхинчу Хафсас элира: «Дера дарий… Йовлакх а, кортали а иштта деза ма-дара нохчийн зудчунна. ЦӀахь-арахь, ша йогӀуш-йоьдуш, оцу кортали кӀел ша хьарчийна лелориг, ша экаме хьулдина лардийриг, шен ворхӀе дайн сий дуй хаьара цунна. Нанас, йоӀа, йишас Ӏалашдан деза къоман сий ма дара кортали».
Оцу Хафсин дагалецамаша керла хаттарш кхолладалийтира: «Кортали, тахана мичахь йу цуьнан меттиг?
Хьалха заманахь оццул мехала хилла долу иза, хӀинца иштта атта дицдан а, тесна дита а мегаш дара-техьа ? Дера дацара. Сийлахь дерг сийсаза хуьлийла ма дац»! …Иштта цӀена, сирла ойланаш луьттуш Ӏачу Хафсина дагадеара нохчийн йоьӀан, зудчун оьздачу духаран куц, кеп, васт тӀедузуш долу и кортали, цхьана ханна, тидамза дисина хиллехь а, хӀинца, Дала мукъ лахь, шен баьрчче, шен метте йухадерзо Ӏалашо, нийат хилира.
Оцу декъехула къахьега Ӏалашо хӀоттийнчу цо, хӀинцале а, хьалхара гӀулчаш йаьхна. Вайн къомах къам дина долу дайн шира, хаза Ӏадаташ, ламасташ карладохуш, дендеш, къоман культурин мехаллаш ларйеш волчу шен марвашас, Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзана йухаметтахӀоттош йолчу къоман хазни йукъа шен экаме, амма даггара долу дакъа йукъадилла лиъначу Кадырова Хафсас, цкъа хьалха йалсаманехь хир ду бохучу Шафран зезаган цӀе а туьллуш, ша йукъайаьккхинчу «Шафран» брендан дуьххьарлера йовлакх довзийтира.
Иза цуьнан хьалхара проект йара. Цул тӀаьхьа, Соьлжа-ГӀалин денна лерина йовлакх дина. Иза кху тӀаьхьарчу ткъех шарахь вайн Мехк-Дас Соьлжа-ГӀалахь йухаденйинчу культурин а, историн а хӀолламаш гойтуш дехкинчу суьртех лаьтта. Оцу йовлакхан шен «йоза» а, шен «код» а йу. Цунна тӀехь вайн гӀалин карта ду. Коьрта кхиамаш, вайн нахана дукхайеза меттигаш йу. Масала, Д.Омаевн цӀарах долу Даздарийн цӀа а, «Грозный-сити» петарш а, «Йохийна а, йухаденйина а Соьлжа-ГӀала» гӀамаран сахьт а, кхийерш а. Йовлакхан йистошкахь гуотосуш санна ду и суьрташ, амма йеса йитина жима майда къовларан зила йукъа лаьцна йац. Соьлжа-ГӀала кхидӀа а кхуьуш дӀайаха йеза бохург ду иза.
Шен кхоалгӀа проект Хьавсас, Соьлжа-ГӀалин 208 шо кхачаран денна лерина йу, цунна йукъа йовлакх а, цо кечйина киншка а йогӀу. «Хууш ма-хиллара, «7» терахь Делан къайле йолуш терахь ду. Вай делча вайна тӀе ворхӀ чкъор хьарчадо, вайн дай карлабевлча ворхӀ ден цӀе йоккху, Дала, Нухь-Пайхамаран заманахь (Делера салам-маршалла хуьлда цунна), шен ворхӀ стигал йаьстина, дӀадуьзира дуьне, ворхӀ стигал, кӀиранчохь ворхӀ де, туьйранашкахь ворхӀ лам, ворхӀ ваша. Иштта, Хафсин керла киншкин чулацам бу вайн халкъо лайначу ворхӀ хиламех, ворхӀ бӀе шеран некъах лаьтташ. Ала дашна, 32 агӀонех лаьттачу оцу киншки тӀехь вайн къоман турпалхойн суьрташ а, историн хиламаш а бу, ткъа хӀора суьрта бухахь боцца, чулацаме хаам бу. МА Шаа АллахӀ! Иштта киншка вай дехачу сихачу заманахь йоккха хьашто йолуш йара. Къаьсттана, бийцарехь бен тӀом ца гинчу кегийрхошна а, мехкан хьешашна а пайдехь хир йу иза. Иштта хазачу ойланашца дайтина ду йовлакх а, киншка а. Хафсин бералла, лакхахь ма-аллара, баккхийчу зударийн гуонехь дӀайахана. Йуха, цул тӀаьхьа, ша КадыровгӀеран нус хилча дуьйна, шен марненан Кадырова Айманин бӀаьргаӀуналлехь а, Ӏаьнарехь а хьалакхиъна йолу иза, вайн къоман нохчийн зудчуьнгахь, бусалба зудчуьнгахь хила догӀу гӀиллакхаш схьаоьцуш кхиъна йу. Цунна аьтту агӀор тешаме ондда чӀагӀо хилла схьайеана йу къинхетамах дуьззина дог долу чуьра кхин Кадырова Медни а. Церан оьздачу гӀиллакхех, комаьршаллах лаьцна дуьйцуш шен йелхар къайлахьора цо.
Нохчийн зударша доккха дезар деш лелийначу корталех лаьцна дуккха а хаза хӀуманаш хууш хиллера Хафсина. Кортали Ӏай а, аьхка а туьллуш шина кепара хилла. Цуьнан барам 1 метр шуьйра а, 1 метр деха а хилла, цул доккханиг 1,5 м деха а, шуьйра а хуьлуш хилла. Кортали тилларан хьесапаш а хилла башха-башха. Масала, дикане-воуне йоьдучо цхьа тӀам букъа тӀехьа кхуссуш, туьллуш хилла. Кортали даран кӀади а хилла хенан муьре хьаьжжина къастош. Ӏай тӀергӀан а, шолан а кӀадех деш хилла, ткъа аьхка – керимдеших а, шипонах а, дарих а. Довхачу корталих къеда болу кортали а, кӀинжа алу кортали а олуш хилла. Баккхийчу зударша таьӀначу басахь – Ӏаьржа, боьмаша, таьӀна-сийна, ткъа мехкарша сирла – кӀайн, цӀен, можа, сирла-сийначу басахь дерг туьллуш хилла. Корталин гуо хазбеш, дарин тайца буцуш хилла. Корталин гуо кхаа йа пхеа, царалахь уггаре тоьлларг ворхӀ шаддах лаьттачу чечакхах беш, буцуш хилла. Вайна ма-хаъара, марехь йолу а, йоцу а зуда къастош, каралоцуш хилла йолу кӀудалш санна, корталин а, йовлакхан а хуьлуш хилла и къастам гойту башхаллаш.
ЙоӀа, нагахь санна, йовлакхан йа корталин тӀемаш хьалха дӀадихкинехь, и йоӀ шен децӀахь хилар хоуьйтуш билгало хилла иза. Ткъа марехь йолчу зудчо йовлакхан тӀемаш тӀехьа а доьхкуш, оцу корталина йа йовлакхна чухула чухта туьллуш хилла (месаш къайлайаха). «Кортали» бохург «коьрта тиллинарг» бохург ду. Корта ца хилча ледарло йолу, сий дужу. Кортали тилларан маьӀна доккха, йистйоцуш хаза а хилла. Цо зуда эсала, оьзда, сийлахь хоьтуьйту. «Ларамза дацара вайн наха керла захало тасаделла, йоӀ дуьххьара шен децӀа йогӀуш, цуьнга, шен йелахь, денанна йа дейишина совгӀатана пухӀан бой йахьийтар а. И гӀиллакх дицдира вай. Амма довл-довлу-уш, марнанна коьртах дашо таж тилла, шубанаш тӀекхийла а, вайн къомехь ца догӀучу гӀиллакхашна тӀетовжа а дуьйлира вай. ТӀаккха, Мехк-Дас самойар бахьана долуш, Делан къинхетамца, иза сихонца дихкира. Вайн къомехь ца догӀу гӀиллакхаш дитийтира. Бакъ а долуш, гергарлонан зӀийдигаш тосучу муьрехь, совгӀат далар товш ду, хаза ду. Вайн къам даима а йахь йолуш хилла ду. Захалашна тӀе ши куьг а ластийна гӀойла а дац. ТӀаккха, тахана вайн хьалха хилла долу кортали кхузаманан куьцехь тодина, хаздина, совгӀатана иза луш хилла долу ламаст карла а даьккхина, иза йукъадалийча дика хир дацара? Денанас шен кӀентан йоӀана дуьтур дара, «Бабин безам бу хӀара», – бохуш, цо сий деш лелор дара. Вайн ламастех цхьа ламаст иштта денлур дара. Вайн мехаллийн сий дожо вай бен дац, вайн мехаллийн сий айдан а вай бен дац», – шен цӀена ойланаш иштта йаьстира Хафсас. Далла гергахь нийат цӀена хилча, Дала къобалдо, накъостий ло.
Лараме Хафса, Дала тӀаьхье беркате йойла хьан! Дала диканца бекхам бойла хьуна. Хьан даггара хуьлийла нохчийн хӀора а йоӀ. Баьллийн заза санна, кӀайн а, цӀена а хуьлийла хӀора зудчо йуьту йолу лар…
Эльдерханова Зайнап