Кадыров Рамзан «Къоьзан Ӏам» комплексехь керла хьешийн цӀа дечохь хилла

Нохчийн Республикин Мехк-Да Кадыров Рамзан спортан-туризман «Къоьзан Ӏам» комплексехь керла хьешийн цӀа дечохь хилла. Цу хьокъехь цо хаам бина телеграммерчу шен агӀонехь.
«Керла хьешийн цӀа ламанан корортан хазалла а, вайн республикехь туризм кхиоран мехала гӀулч а хилла дӀахӀуттур ду. Иза ворхӀ блоках лаьтташ а, тайп-тайпанчу классийн 150 лоьмар йолуш а хир ду. Кхачам боллуш садаӀа оьшуш мел дерг хир ду цигахь: ши бассейн а, сауна а, хамам а, косметологин чоьнаш а, месаш лоргу меттиг а, спортан гӀирс болу пункт а, берашна ловза чоь а. Иштта, цигахь схьайелла лерина йу 88 а, 174 а меттигашна лерина ши ресторан а, 108 стагана лерина аьхкенан кафе а.», – йаздина Кадыров Рамзана.
Нохчийчоьнан Мехк-Да ша лерина хьаьжначул тӀаьхьа резахилира беш болчу белхашна. Делахь а, цо тӀедиллира дикаллин а, кхерамзаллин а лехамаш лар а беш, гӏишлошйар жигардаккхар.