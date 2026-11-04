НР-н Мехк-Ден регионашкарчу векалша 1 926 кост-дехар теллина эсаран баттахь

Россин тайп-тайпанчу регионашкахь бехачу нехан 1 926 кост-дехар теллина Россин регионашкахь а, федеральни округашкахь а йолчу Нохчийн Республикин Мехк-Ден векалаллийн белхахоша хӏокху баттахь.
Царах 1 419 кост-дехар кхиамца кхочушдина, 327 кост-дехаран хьокъехь кхетор дина, шайн балхаца догӀуш цахиларна, 38 дехар тӀе а ца эцна, ткъа 142 кост-дехарна тӀехь хьоьгуш къа ду.
И болх карарчу шеран эсаран баттахь бина бу цара.
Белхан меттигаш нисйарца а, могашалла lалашйарца а, хӀусамашца доьзна кхачамбацарш дӀадахарца а доьзна хуьлу вайн республикин Мехк-Ден векалшка кхочу дехарш.
Билгалдаккха догӀу Нохчийн Республикин Мехк-Ден векалша Россин субъекташца а, федеральни округашца а Нохчийчоьнан культурин, Ӏилманан-техникин, махлелоран-экономикин зӀенаш дӀатасаран а, кхиоран а дакъошкахь къахьоьгуш хилар.