Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах бульвар – Нохчийчоьнан коьрта жовхIар

Россин Федерацин Президентан Путин Владимиран цIарахчу кIоштахь схьайиллина Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах бульвар. Иза боккха кхиам бу.
Оцу мехалчу хиламехь дакъалецира Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана, Россин Правительствон Председателан заместительша Новак Александра а, Хуснуллин Марата а, дуккха а болчу хьешаша а.
ШолгIачу могIарехь кхузаманан дукхапетарийн 38 цIа дина. Уьш 500 эзар йиъкIов метр майда дIалоцуш а, дика а, бIегIийла а хьелаш долуш а, йерриге а инфраструктура йолуш а хIусамаш йу.
Нохчийчоьнан Коьрта жовхIар а ду, нахана хазахеташ йолу меттиг а йу Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун цIарах йолу бульвар. Цуьнан йохалла – 1800 метр йу. Бульварана дехьа а, сехьа а 11 эзар стеган жамIатехь Iамал-Iибадат дан аьтто болуш ши маьждиг а, бульварана йуккъехь 555 меттигна лерина килс а йу.
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах йолу бульвар хаза йу алар иза хIумма а ца алар санна ду. Иза исбаьхьа йу. Бульварехула волалуш дуьненахь цкъа а хьайна хезна доцчу туьйранахь волуш санна хетало. Схьагучу суьрто йийсаре лоций, жима бер санна генна дIахьо хьан сирла ойланаш. Йуха, цIеххьана молла кхойкху, хьо набарха воккхуш санна, тIаккха хьан бIаьргашна хьалхара марха дIайолу, хьо хьайн цIахь вуйла хааро дагна синтем бо. АлхьамдулиллахI!
И дерриге а сурт хьайна гуш, цхьана агIор, самукъадолий, доьлуш дог хуьлу, вукха агIор, гуш йерг жимачохь дуьйна а хьан дог лезна, ненан маттахь доIанашкахь ахь Деле йехна Соьлжа-ГIала хиларх кхетча, ахь бераллехь дуьйна йахь дIа ца луш сецийна мела бIаьрхиш, ша-шаха беснеш тIадош охьаэга дуьйлало.
Бульварехь долу 38 дукхапетарийн цIа, хIора а шатайпаналла йолуш ду, дехьа мел волу а цхьаъ вукхул хаза а долуш. Берашна ловза йинчу меттигаша, бираьнчигаша, башхачу чухчареша, иштта тайп-тайпанчу зезагаша кхин а хазйо бульвар.
Бульваран цхьаьна агIор Нохь Пайхамаран цIарах маьждиг ду, вукха агIор дукха хан йоццуш схьадиллина Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Зеламхин (Дала декъалвойла иза) цIарах маьждиг а ду. Иза 6000 стагана меттиг йолуш доккха маьждиг ду, цунна уллера майда а йу 30000 стагана меттиг йолуш. Маьждиган коьрта жовхIар а, архитектура а иза цуьнан купол йу. Цуьнан диаметр 70 метр йу, СНГ-хь уггаре а йоккха купол йолуш маьждиг ду иза. 25 метр лекха а долуш, 50 метр лекха 6 момсар йолуш, Iаламат хаза маьждиг ду. Къаьсттана суьйранна, де маьркIажене ласта доладелча, маьждигна тIевоьдучу ламешна тIехь эзарнашкахь хьалалетачу чиркхаша кхин а хаздо маьждиг. Цунна тIебоьду некъ мел генара а гуш, серлаболу, дешица кхелича санна а хетало.
Ша туьйранахь санна серлайолу бульвар. Тайп-тайпана беснашкахь догучу чIиркхаша цхьаъ вукханах тера доцчу дукхапетарш йолчу цIенойн шатайпаналла билгалйо. Чухчареш, берийн майданаш, амфитиатраш, нартолаш, бираьнчигаш – и дерриге а серладоккху къегинчу, дагна синтем беш догучу чиркхаша. Ткъа наггахь ойла кхоллало, баккъал а со цIахь мукъане а вуй-те олий, хIунда аьлча, жимма хьалхо Соьлжа-ГIалица цхьаьна халонаш, баланаш лайначу бахархошна хала ду схьагучу суьртах теша, амма маьждигехь ламазана молла кхайкха волавелча, дог паргIат долу, Нохчийчохь, нохчийн къомо нохчийн мотт буьйцуш, къоман гIиллакхаш, Iадаташ лардеш, Iилма Iамош, къоман культура кхиош, дин Iамош, дешарехь баккхий кхиамаш бохуш дуккха а шерашкахь сатийсинчу хене Дала хьан оьмар йахйина, хьо кху дийне ваккхарна АллахIана хастам бо.
Хазахеташ, дагна хьаам беш кхин цхьа хIума а ду. Хууш ма хиллара, мел халчу хенахь а нохчийн халкъо шен къоман хIума лардина, цуьнан сий дина, къоман синна гергара долчух дог лезна, Iалашдина. Дог хьостуш ду тахана а Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах йолчу бульварехь цхьадолу дукхапетарийн цIенош кхузаманан барамашца кечдина хилар. Мел генара а бIаьрг тIехIуттуш ду нохчийн бIаьвнан суьртехь хIоттош а, нохчийн бустамашца а кечдина цIенош. Иштта лаьтта йехкинчу экъанашна тIехь а бу нохчийн бустамаш. Уггаре а хьалха цо дагадоуьйту нохчийн истангаш.
Дийнахь а, буьйсанна а адам хедаш дац бульварера. Къаьсттана суьйранна, Нохчийн Республикин тайп-тайпанчу кIошташкара бахархой шайн доьзалшца садаIа, бульварехула буьйлабала арабовлу. Иштта денна а хьошалгIа богIуш луларчу регионашкара хьеший бу, Россин тайп-тайпанчу гIаланашкара туристаш бу. Цхьаберш дукха хенахь дуьйна а нохчашца гергарлонаш лелош, сих-сиха Нохчийчохь хуьлуш берш бу, иштта Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах бульвар схьайиллина аьлла леррина хьовса дуьххьара Соьлжа-ГIала баьхкинарш а бу.
Царца цхьаболчарца къамел дар хилира редакцин журналистийн.
Москва гIалара турист – Лена:
«Дукха хан йара со Соьлжа-ГIала кхача лууш, амма цхьацца дуьхьал долий, йан аьтто ца болура. Тахана Соьлжа-ГIалахь дуьххьара йу. Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах бульвар схьайиллинчу дийнахь дуьйна а социальни сеташкахула кхузахь даьхначу суьрташка, цхьацца видиошка хьоьжуш Iаш йара со. Амма цунах гIуллакх ца хилира (йоьлуш дуьйцу Ленас). И тайпа хазалла сайн бIаьргашна ган йеза суна аьлла, леррина йеана йу со.
Бульваран хазалла йийца дешнаш а, бульвар кхин а хаза муха хир йара аьлча, дала жоп а ца карадо суна. Со чIогIа йоккхайеш йу Соьлжап-ГIала а, схьайиллина керла бульвар а сайн ган аьтто хилла. Тахана хан йаллалц сайн накъосташца кхузахь суьрташ дохуш, дуьйлалуш Iен дагахь ду тхо», – дийцира Москвара йеанчу туриста.
Иштта, ша-ша йуха а вогIур ву, шений-шений уггаре а дукхайезайелла гIала Соьлжа-ГIала йу бохуш, Россин дуккха а регионашкара баьхкина хьешийн бовзар, цаьрга дистхилар хилира тхан.
Оцу йерриге а хазаллина тIехьа, нахана йуьхьдуьхьал ца бевзаш, дийнахь а, буьйсанна а бульвар йеш къахьегначу белхалойн къинхьегам бу. Уьш йуьхьдуьхьал вайна массарна а бевзаш бацахь а, церан сий дар, вайх хIоранна а тIехь ду.
ХIокху дуьненахь ша-шах хуьлуш хIумма а дац. Нохчийчохь маьрша ду, лелош бусалба дин ду, туьйранахь санна хазлуш вайн мохк бу, денна а хьекъаш беркат ду. И дерриге а иштта хуьлийла лууш, шен дас Нохчийн Республикин хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас (Дала декъалвойла иза) болийна некъ дIакхоьхьуш, АллахIан пурбанца, цIеначу нийатца, де-буьйса ца лоьруш къахьоьгуш Нохчийн Республикин Мехк-Да Кадыров Рамзан ву.
САГАЕВА Залина