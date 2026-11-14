Соьлжа-ГӀалахь дӏайаьхьна Йерригроссин политикин «Единая Россия» партин Нохчийн региональни декъан XLӏӏӀ-гӏа конференци. Цигахь дакъалаьцна 500 сов стага.
Конференци дӏахьош Нохчийн Республикин Правительствон Председатель Даудов Мохьмад НР-н отделенин Секретаран дарже йухахаьржина.
Конференцин болх дӀаболош Даудов Мохьмада Нохчийн Республикин Мехк-Ден Кадыров Рамзанан цӀарах баркалла элира Нохчийчохь харжамаш дӀахьош къа мел хьегначарна.
Делагаташа кхаьжнаш тасарца Региональни политикин советан а, цуьнан Президиуман а, региональни тергаман комиссин а дӀахӀоттам карлабаьккхира. Цул сов, цигахь билгалбехира гӀуран беттан 5-чу дийнахь Москвахь дӀахьур йолчу «Единая Россин» XXIV-чу Съездан делегаташ.
Конференци йерзийра хӀокху шеран товбецан баттахь дӏабаьхьначу харжамашкахь къахьегначарна партбилеташ а, Сийлаллин грамоташ а, кхидолу совгӏаташ а даларца.