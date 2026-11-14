Керланаш Коьрта

Даудов Мохьмад НР-н отделенин Секретаран дарже йухахаьржина

12.11.2026
daymohk

Соьлжа-ГӀалахь дӏайаьхьна Йерригроссин политикин «Единая Россия» партин Нохчийн региональни декъан XLӏӏӀ-гӏа конференци. Цигахь дакъалаьцна 500 сов стага.

Конференци дӏахьош Нохчийн Республикин Правительствон Председатель Даудов Мохьмад НР-н отделенин Секретаран дарже йухахаьржина.

Конференцин болх дӀаболош Даудов Мохьмада Нохчийн Республикин Мехк-Ден Кадыров Рамзанан цӀарах баркалла элира Нохчийчохь харжамаш дӀахьош къа мел хьегначарна.

Делагаташа кхаьжнаш тасарца Региональни политикин советан а, цуьнан Президиуман а, региональни тергаман комиссин а дӀахӀоттам карлабаьккхира. Цул сов, цигахь билгалбехира гӀуран беттан 5-чу дийнахь Москвахь дӀахьур йолчу «Единая Россин» XXIV-чу Съездан делегаташ.

Конференци йерзийра хӀокху шеран товбецан баттахь дӏабаьхьначу харжамашкахь къахьегначарна партбилеташ а, Сийлаллин грамоташ а, кхидолу совгӏаташ а даларца.

Нагахь йозанехь гIалат карийнехь, иза долу кийсак схьа а харжий, Ctrl+Enter (цхьайолчу ОС-кахь Enter+Ctrl) тIатаIайе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ГIалат даьлла хилар хаийтар

Тхуна гур долу йоза:

Хаам дIабахьийта