Кадыров Рамзана белхан цхьаьнакхетар дӀадаьхьна Даудов Мохьмадца

Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана белхан цхьаьнакхетар дӀадаьхьна Нохчийчоьнан Правительствон Председательца Даудов Мохьмадца. Цу хьокъехь Мехк-Дас хаам бина телеграммерчу шен агӀонехь.
Цигахь дийцаре дина Даудов Мохьмад Москва командировке вахаран жамӀаш.
«РФ-н финансийн министерствехь дийцаре дина Нохчийн Республикин бюджетан а, кхидӀа цхьаьна бан безачу белхан а хьокъехь долу гӀуллакхаш. Регионна мехала болу сацамаш хилла цигахь.
Россин Федерацин Президентан чоьхьарчу политикин Урхаллин хьаькамца Ярин Андрейца хиллачу цхьаьнакхетарехь Нохчийн Республика кхиоран а, мехалчу ӏалашонийн а теманаш хьахийна», – йаздина Кадыров Рамзана.
Кадыров Рамзана хаам ма-барра, Нохчийчоьнан Премьер-Министра а, РФ-н Ӏаламан тӏаьхьалонийн а, экологин а министраца Козлов Александраца къамелаш хилла Соьлжа-ГӀалахь Соьлжа хинан йистош чӀагӀйаран хьокъехь.
Даудов Мохьмада Тӏеман леррина операци дӏайахьарехула йолчу региональни штабан куьйгалхо ша хиларе терра дийцира СВО дӏайахьарехь дакъалацарх лаьцна. Цу декъехь цо къаьсттина билгалйаьккхира Путин Владимиран цӀарах йолу Россин спецназан университет.