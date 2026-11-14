Кадыров Рамзана кхеташо дӀайаьхьна гӀаланаш а, муниципальни округаш а кхиорна лерина

Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана кхеташо дӀайаьхьна республикин гӀаланаш а, муниципальни округаш а кхиоран а, меттигехь шаьш урхалла дар вовшахтохаран система цхьана тӀегӀане йаккхаран а гӀуллакхашна лерина. Цу хьокъехь Мехк-Дас хаам бина телеграммерчу шен агӀонехь.
Цигахь доклад йинчу Нохчийчоьнан Правительствон Председатела хаам ма-барра, 2026-чу шарахь кӀошташкахь а, гӏалийн округашкахь а 178 объект йан а, тойан а лерина йу. Къаьсттина терго йеш йу хӀусамийн-коммунальни бахамна. Иштта, дӀакхайкхийначу Лаьмнийн кӏоштийн шарахь 226 гӀуллакх ду дӀахьош. Лаьмнийн кӀошташкахь кхочушйеш инвестицин 78 проект йу, ткъа республикехь – 535.
Цул сов, Правительствон Председатела дийцарехь муниципалитеташкахь 16 эзар сов белхан меттиг кхоьллина, законе йаьхна.
Кхеташонехь меттигехь шаьш урхалла дар вовшахтохаран система цхьана тӀегӀане йаккхаран декъехь беш болу белхаш бовзийтира Нохчийн Республикин Мехк-Ден а, Правительствон а Администрацин куьйгалхочо Таймасханов Гӏаласа. Цу декъехь коьрта белхаш дӀабирзина хиларан хьокъехь хаам бира цо.
Кхеташо йерзош Кадыров Рамзана тӀедиллира дерриге а дакъошкахь болх жигарбаккхар.