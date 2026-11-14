Дийцаре дина Кадыров Рамзанан дуьххьалдӀа эфирана кечамаш бар

Нохчийн Республикин Мехк-Дас Кадыров Рамзана белхан цхьаьнакхетар дӏадаьхьна НР-н Правительствон Председателан заместительца — НР-н къоман политикин, арахьарчу зӏенийн, зорбанан, хаамийн министраца Вахидов ӏилманаца. Цу хьокъехь Мехк-Дас хаам бина телеграммерчу шен агӏонехь.
Цхьаьнакхетарехь Вахидов ӏилмана дийцира ша Москва командировке вахарх лаьцна. Цигахь нохчийн делегацис дакъалаьцна Халкъашна йукъарчу «Россин халкъаш» кӏиранехь а, сессешкахь а, конференцешкахь а, цхьаьнакхетаршкахь а.
Цхьаьнакхетарехь къаьсттина тидам тӏебахийтира НР-н Мехк-Ден дуьххьалдӏа эфирана кечамаш барна.
«Эфир вовшахтохаран белхаш хӏинцале а дӏахьош бу. Шуьйрачу хаамийн гӏирсийн векалийн хаттарш вовшахтоьхна. Герггарчу хенахь эфиран анонс дӏакхайкхор йу, цул тӏаьхьа схьагулдийр ду республикин бахархошкара хаттарш.
Сан тӏедилларца къайлаха долу хаттар схьаэцаран леррина Telegram-бот кхоьллина. Халкъан хьал тодарехь суна бӏегӏийла йоцу теманаш йан а йац. Тхо нахана хьалха декхарийлахь ду, цундела хӏора а хаттарна жоп дала кийча хила дезаш ду», — йаздина Кадыров Рамзана.
Нохчийчоьнан Мехк-Дас билгалдаьккхира малбузен журналисташка а хаттарш далийта кийча хилар. Амма, царна гуттар а санна цхьацца бахьанаш карор ду дуьххьалдӏа эфирехь дакъа ца лаца. Искусственни интеллектан гӏоьнца малхбузен журналисташа дала тарлур долу хаттарш хилийтаран гӏуллакх вовшахтохар кховдийра Вахидов ӏилмана.
Тидамза ца битира НР-н къоман политикин, арахьарчу зӏенийн, зорбанан, хаамийн министерствон болх а. Кадыров Рамзана хаийтира иза куьйгаллехь а волуш, министерствон болх дика дӏагӏуриг хиларх ша тешна хилар.